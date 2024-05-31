Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы в должности главы региона.
Губернатор Самарской Области Азаров заявил о завершении работы в должности
Комментарии
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Михаил Мамонов
превратил регион в мигрантскую клоаку а теперь сваливается . видать приперли диаспоры . позорище а не губер - если уж его мигранские личинки в рот отымели . видать почуял полупоркер что отвечать придется за содеяное и решил свалить по тихому . но думается это ему не поможет как и уже бывшей главе ЮГРЫ тоже привратившей свой регион в среднеазиатский кишлак.
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20 час.
Михаил Мамонов
труханул петушара и решил свалить потихому ... но думается спрос с него все же будет
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19 час.
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