Губернатор Самарской Области Азаров заявил о завершении работы в должности

Михаил Мамонов

превратил регион в мигрантскую клоаку а теперь сваливается . видать приперли диаспоры . позорище а не губер - если уж его мигранские личинки в рот отымели . видать почуял полупоркер что отвечать придется за содеяное и решил свалить по тихому . но думается это ему не поможет как и уже бывшей главе ЮГРЫ тоже привратившей свой регион в среднеазиатский кишлак.