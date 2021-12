Возвращение героев сериала «Секс в большом городе» на малый экран сложно назвать триумфальным. Новый сезон шоу — аккуратно названный «И просто так» (And Just Like That…) — остался без Саманты, поскольку актриса Ким Кэтролл не захотела встречаться на одной площадке с Сарой Джессикой Паркер, играющей Кэрри Брэдшоу.