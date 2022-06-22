FP: позиция Макрона по Украине может повысить роль Польши в Евросоюзе

Желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Россией может повысить роль Польши и других стран Восточной Европы в ЕС, пишет в статье для журнала Foreign Policy аналитик Эоин Дреа.