Украинские бизнесмены предлагают европейцам оставить свои подписи на различных снарядах

Кому спецоперация, а кому бизнес Украинские бизнесмены предлагают европейцам оставить свои подписи на снарядах различных калибров, зенитных ракетах и тяжелой технике, цена колеблется от 100 долларов за артиллерийский боеприпас, до двух тыс за танк.