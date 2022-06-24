Мировое обозрение

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Украинские бизнесмены предлагают европейцам оставить свои подписи на различных снарядах

Украинские бизнесмены предлагают европейцам оставить свои подписи на различных снарядах

Кому спецоперация, а кому бизнес Украинские бизнесмены предлагают европейцам оставить свои подписи на снарядах различных калибров, зенитных ракетах и тяжелой технике, цена колеблется от 100 долларов за артиллерийский боеприпас, до двух тыс за танк.

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