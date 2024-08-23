Все мировые СМИ пестрят заголовками: Моди и Зеленский встретились в Киеве. Накануне дня независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди на несколько часов заглянул в украинскую столицу для встречи с хозяином Банковой.
Нарендра Моди в Киеве: что это было и зачем?
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Согласен, это не слонов дрессировать
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8 час.
Галина Чужая
А кто-нибудь заметил тот факт, что Моди Зеленского называл "его высокопревосходительство", а не "господин президент" 😀😀😀
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7 час.
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