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Нарендра Моди в Киеве: что это было и зачем?

Нарендра Моди в Киеве: что это было и зачем?

Все мировые СМИ пестрят заголовками: Моди и Зеленский встретились в Киеве. Накануне дня независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди на несколько часов заглянул в украинскую столицу для встречи с хозяином Банковой.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Согласен, это не слонов дрессировать
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8 час.
Галина Чужая
А кто-нибудь заметил тот факт, что Моди Зеленского называл &quot;его высокопревосходительство&quot;, а не &quot;господин президент&quot; 😀😀😀
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7 час.

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