ФСБ накрыла канал нелегальной миграции

Больше 90 выходцев из стран ближнего зарубежья легализовало в Новосибирске трио. В Новосибирске сотрудники УФСБ по региону обнаружили канал нелегальной миграции выходцев из стран ближнего зарубежья в Россию.
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