Наши пришли! "Воздух Севастополя» и Крыма весной 2014-го

Выступая на калининградском съезде соотечественников в 2008 году, депутат еще «украинского» Верховного совета Крыма Владимир Константинов назвал расчетный процент сторонников объединения с Россией: по республике — 96, по Севастополю — 98.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии