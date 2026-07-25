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Эшторил (ATP). 1/2 финала. Дардери сыграет с Блоксом, Гастон – с Ван Ашем

Лучано Дардери сыграет с Александром Блоксом в полуфинале в Эшториле. Сетка турнира здесь . Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия 20 – 26 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала.

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