Скальпель без сертификата: что натворил уролог Абдуджалол в клинике «Моя наука» с печальным финалом

Владимир Негода

ну , если будем сопли и дальше жевать , то оно так и будет ...... власть вообще не понятно , чьи она соблюдает интересы , но только не Коренного Народа страны ! народ возмущается , а им по барабану ..... может пора власть доверить Коренному населению ?!