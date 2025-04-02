Медвежий угол
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Медвежий угол

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Скальпель без сертификата: что натворил уролог Абдуджалол в клинике «Моя наука» с печальным финалом

Скальпель без сертификата: что натворил уролог Абдуджалол в клинике «Моя наука» с печальным финалом

Avia.pro - СМИ В тихом мире самарской медицины разразилась буря, от которой кровь стынет в жилах.

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Комментарии
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Владимир Негода
ну , если будем сопли и дальше жевать , то оно так и будет ...... власть вообще не понятно , чьи она соблюдает интересы , но только не Коренного Народа страны ! народ возмущается , а им по барабану ..... может пора власть доверить Коренному населению ?!
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11 час.
людмила михайлик
Кто заполняет нашу медицину мигрантами,пусть сами у них лечатся
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10 час.
Karmadon
Таких врачей, как были в СССРе уже нет. А скоро совсем не будет.
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5 час.
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