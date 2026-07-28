ФАС продолжает наводить порядок на розничном топливном рынке. Территориальные подразделения службы завели дела о необоснованном росте цен на бензин сразу в четырёх субъектах.
ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в четырёх регионах РФ
Комментарии
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Татьяна Коровина
А что только в четырёх?
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
а чО тока в четырёх? - по всей стране цены поползли. там не о "завышении цен" речь вести надо, а о прямом саботаже дельцов от нефтянки. но никто не знает как решать подобные вопросы внутри либеральной экономики.
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1 м.
Саша Максименко
согласен ! в крым пусть приедут
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4 н.
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