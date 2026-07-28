ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в четырёх регионах РФ

А что только в четырёх?

СК

Сергей Ковалев

а чО тока в четырёх? - по всей стране цены поползли. там не о "завышении цен" речь вести надо, а о прямом саботаже дельцов от нефтянки. но никто не знает как решать подобные вопросы внутри либеральной экономики.