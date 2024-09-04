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Отсидевший 20 лет маньяк из Челябинска заявил на всю страну, что невиновен

Отсидевший 20 лет маньяк из Челябинска заявил на всю страну, что невиновен

Челябинец Александр Корочкин, прозванный «лесопарковым маньяком», после 20 лет заключения заявил, что невиновен.

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