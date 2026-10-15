Сегодня День памяти Федора Федоровича Ушакова.Сегодня День памяти Федора Федоровича Ушакова. В Свято-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов состоялась божественная литургия.
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