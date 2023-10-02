Перешел дорогу не тем людям: грязные секреты Киркорова устали хранить

Тайны российского поп-короля под угрозой. Певица Слава публично обвинила звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он испортил ей грудь, и призвала врача никогда не делать никому коррекцию бюста.
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