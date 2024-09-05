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Крымское информационное агентство

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В Симферопольском и Ленинском районах появились лжеэнергетики

В Симферопольском и Ленинском районах появились лжеэнергетики

В Симферопольском и Ленинском районах участились случаи, когда недобросовестные организации навязывают собственникам домов и квартир проверку и замену электросчётчиков, вымогая при этом определённые суммы денег.

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