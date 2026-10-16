Про друзей и недругов России В Московской Коммунарке прошёл большой полицейский рейд. Проверяли хостелы, гостиницы, жилые дома, улицы.
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Ну так надо же иметь свой гешефт с каждого нарушения. Или штрафы уже отменили в нашей стране?
Одного только "предоставоение ложных данных при постановке на миграционный учёт" долдно быть поводом для пожизненной депортации . А они только администратмвку им выписывают. Мягкотелость и соплежуйство доведут до печальных событий
И сколько из всего этого стада реально депортируют?...
Нужно такую операцию провести внутри МВД. Колокольцев в переди колонны. (так должно быть)
"И нельзя делать из административных нарушений вывод, будто все проверенные иностранцы представляли угрозу окружающим." Можно!!! ДАЖЕ НЕОБХОДИМО!!! Пока шариатский суд не будет судить в каждом районе Москвы и Подмосковья.
МВД ведь даны полномочия выдворять мигрантов за нарушение российских законов? Почему не выдворяют? КАЖДОГО нарушителя! Кто хоть мало-мальски из мигрантов не соблюдает наших законов, должен покинуть Россию без права въезда пожизненно.
Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ЭЛЕМЕНТАРНО ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
Не коммунист я, но получается так, что В ОСНОВНОМ законодатели выражают, как говорил дедушка Ленин, УЗКОКЛАССОВЫЕ интересы предпринимательства, хотя и должны бороться за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !!! "Своя рубашка ближе к телу"! Пока у нас в Госдуме будут В ОСНОВНОМ предприниматели сидеть, принимающие государственные Законы В СВОИХ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ - ИНТЕРЕСАХ - мигрантскую проблему решить НЕВОЗМОЖНО !!!