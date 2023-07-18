Почётные российские пенсионерки выступают за повышение пенсионного возраста

БФ

Борис Фокин

Вопросов нет и действительно заслуженные и много сделавшие для страны, но есть одно но в какой период и кто создал условия для их подвигов (я имею в виду мирное время в СССР ) и тот же простой народ который создавал Гидро и тепловые станции, строил заводы и космическую промышленность, дал возможность спортсменам того времени все что бы первыми и я сомневаюсь что эти люди пишут письма да еще и кто то мешками им носит! Многие из них живут на пенсию от 14-20 тысяч и ради эксперимента попробовали бы они прожить даже 2 месяца! Воистину говорят сытый голодного не разумеет! Люди всегда готовы затянуть пояса в трудные годы и особенно когда идет война и СВО это продемонстрировало ведь основа состоит из рядовых которые жили в районе черты бедности и ниже! А что просил народ и заметьте не требовал поднять налоги для олигархов которым государство из казны выделяло средства что бы поддержать банковскую систему а РУСАЛ когда контрольный пакет оказался в штатах!!!!!