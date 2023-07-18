Тысяча и одно мнение Если вы подумали, что я отношусь с неуважением к почётным российским пенсионеркам, то вы очень сильно ошиблись.
Почётные российские пенсионерки выступают за повышение пенсионного возраста
Комментарии
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Альбина Ратушная
Конечно если у Терешковой пенсия даже 50000 то можно предлагать а мы довольствуемся 14.400 и есть больные и одинокие и по неволе пойдут но повышать по желанию
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1 час.
Евгений Акимов
Их обсуждают вплоть до трусов и каким стулом они ходят в туалет, ты хотя бы ради любопытства поинтересовалась. (Если не знаешь аглицкий, в инете (на том же ютуб) есть ряд каналов с русской озвучкой)
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1 час.
БФ
Борис Фокин
Вопросов нет и действительно заслуженные и много сделавшие для страны, но есть одно но в какой период и кто создал условия для их подвигов (я имею в виду мирное время в СССР ) и тот же простой народ который создавал Гидро и тепловые станции, строил заводы и космическую промышленность, дал возможность спортсменам того времени все что бы первыми и я сомневаюсь что эти люди пишут письма да еще и кто то мешками им носит! Многие из них живут на пенсию от 14-20 тысяч и ради эксперимента попробовали бы они прожить даже 2 месяца! Воистину говорят сытый голодного не разумеет! Люди всегда готовы затянуть пояса в трудные годы и особенно когда идет война и СВО это продемонстрировало ведь основа состоит из рядовых которые жили в районе черты бедности и ниже! А что просил народ и заметьте не требовал поднять налоги для олигархов которым государство из казны выделяло средства что бы поддержать банковскую систему а РУСАЛ когда контрольный пакет оказался в штатах!!!!!
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57 мин.
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