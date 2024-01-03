В Италии отметили утрату украинцами веры в Зеленского

REUTERS/Alina Smutko В связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и катастрофической ситуации со снабжением армии украинцы начинают все больше сомневаться в действиях своего президента Владимира Зеленского.
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