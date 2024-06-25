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"Они будут вести войну на уничтожение России": Как ответит Вашингтон за "устрашающую акцию ВКС" над Чёрным морем

"Они будут вести войну на уничтожение России": Как ответит Вашингтон за "устрашающую акцию ВКС" над Чёрным морем

Лётчик-истребитель рассказал об успехах русской авиации, которые, кажется, ждали вообще все, но в официальных сводках этого не оказалось.

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Комментарии
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Иван Иванов
Ни имён ни фамилий.Какой то летчик,походу Иван Ветров рассказал,потом вынул и показал.За придурков нас держат,рассказывая такие вот сказки.
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