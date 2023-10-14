Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Солдаты удачи" бегут из Европы. Вторжение ХАМАС вскрыло планы Нетаньяху: "Посылал еврейских бойцов против русских"

"Солдаты удачи" бегут из Европы. Вторжение ХАМАС вскрыло планы Нетаньяху: "Посылал еврейских бойцов против русских"

Наверное, стоит сказать негромкое «спасибо» ХАМАС – их неожиданная атака спутала многие планы и высветила ряд неприятных для Запада военных факторов.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
События в Израиле для России-чужая война. Позиция Путина-единственно правильное решение. евреи нам не друзья, слишком активно и подло вели они себя на Украине, по отношению к России и людям Донбасса. Пусть сами и разбираются со своими проблемами, у нас  своих забот полон рот.
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6 час.
Лариса Фомичева
Интересно.А ви,товарисч,большой спец в политике? Широко шагаешь,залупа-штаны порвёшь.
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5 час.
Vh
Valentina hohlova
ну и что теперь скажет многоуважаемый тов. КЕДМИ на своих еврейских наёмников убивающих на Украине русских бойцов наших героев. он еще и ПУТИНА критикует. помним как тысячами убивали евреи палестинцы при налётах. мы диву давались как 1 к 1000 к 2-3 тысячи палестинцев. и считали что это правильно. что они евреи спуску не дают ни одному палестинцу. всё это показывали в СССР и позже. слушать КЕДМИ больше не интересно с его советами как вести себя Путину.
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5 час.

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