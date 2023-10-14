"Солдаты удачи" бегут из Европы. Вторжение ХАМАС вскрыло планы Нетаньяху: "Посылал еврейских бойцов против русских"

События в Израиле для России-чужая война. Позиция Путина-единственно правильное решение. евреи нам не друзья, слишком активно и подло вели они себя на Украине, по отношению к России и людям Донбасса. Пусть сами и разбираются со своими проблемами, у нас своих забот полон рот.

Vh

Valentina hohlova

ну и что теперь скажет многоуважаемый тов. КЕДМИ на своих еврейских наёмников убивающих на Украине русских бойцов наших героев. он еще и ПУТИНА критикует. помним как тысячами убивали евреи палестинцы при налётах. мы диву давались как 1 к 1000 к 2-3 тысячи палестинцев. и считали что это правильно. что они евреи спуску не дают ни одному палестинцу. всё это показывали в СССР и позже. слушать КЕДМИ больше не интересно с его советами как вести себя Путину.