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Заметки переболевшего ковидом

Заметки переболевшего ковидом

Не знаете, делать ли вам прививку?Против насильной вакцинации?Не болели ковидом? Почитайте этот пост.

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Ирина
Спасибо. Вы подробно описали реальную ситуацию. Может хоть до кого из крикуш дойдет.
Ночной кошмар
Примерно та же картина была у моего друга, заболевшего ковидом. Только плюс ко всему у него больше месяца жутко болели кости. Больше месяца из-за этих болей не мог спать. не помогали ни обезболивающие, ни снотворное. Как он сказал, это жуть какая то. Но выкарабкался. Через полгода сделал вакцинацию. Больше болеть не хочет.
Сергей Петров
Отсюда мораль - не надо было вакцинироваться.

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