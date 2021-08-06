Заметки переболевшего ковидом

☭КОМПАСДом/ДачаЗаметки переболевшего ковидом Не знаете, делать ли вам прививку?Против насильной вакцинации?Не болели ковидом? Почитайте этот пост.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаСпасибо. Вы подробно описали реальную ситуацию. Может хоть до кого из крикуш дойдет.Ночной кошмарПримерно та же картина была у моего друга, заболевшего ковидом. Только плюс ко всему у него больше месяца жутко болели кости. Больше месяца из-за этих болей не мог спать. не помогали ни обезболивающие, ни снотворное. Как он сказал, это жуть какая то. Но выкарабкался. Через полгода сделал вакцинацию. Больше болеть не хочет.Сергей ПетровОтсюда мораль - не надо было вакцинироваться.Комментировать
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