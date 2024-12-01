Депутат в 2025 году могут запустить страхование средств на электронных кошельках

В начале 2025 года будет представлен законопроект о страховании средств на электронных кошельках. В следующем году документ может уже вступить в силу, заявил газете "Известия" глава комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
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