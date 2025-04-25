На Кубани ежегодно исследуются до 140 тысяч проб пищевых продуктов

Роспотребнадзор Кубани в 2024 году осуществлял в торговых сетях «с полок» мониторинг более 25 видов наименований пищевой продукции на соответствие ее качеству и безопасности по определенным показателям, а их более полусотни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии