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Россия и Зимбабве могут подписать соглашение о безвизе в ноябре

Россия и Зимбабве могут подписать соглашение о безвизе в ноябре

Зимбабве обладает значительным туристическим потенциалом благодаря своим природным достопримечательностям, что делает африканскую республику перспективным направлением для российских туристов, рассказал «Известиям» российский посол в африканской республике Николай Красильников.

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