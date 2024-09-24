Россия и Зимбабве могут подписать соглашение о безвизе в ноябре

Зимбабве обладает значительным туристическим потенциалом благодаря своим природным достопримечательностям, что делает африканскую республику перспективным направлением для российских туристов, рассказал «Известиям» российский посол в африканской республике Николай Красильников.
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