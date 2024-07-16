В России расширят основания для включения в реестр экстремистов, пишет «Коммерсант». Если документ примут, то в перечень смогут вносить не только граждан, причастных к терактам и экстремистской деятельности, но и осуждённых либо подозреваемых в ряде других преступлений, если будет доказано, что они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии