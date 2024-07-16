В России расширят основания для включения в реестр экстремистов, пишет «Коммерсант». Если документ примут, то в перечень смогут вносить не только граждан, причастных к терактам и экстремистской деятельности, но и осуждённых либо подозреваемых в ряде других преступлений, если будет доказано, что они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.