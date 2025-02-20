Кирпичная страсть: 87-летний коллекционер установил рекорд Гиннесса 

Мужчина из США стал обладателем самой большой коллекции кирпичей в мире. 87-летний Клем Рейнкемайер из Талсы, штат Оклахома, стал обладателем мирового рекорда Гиннеса за самую большую коллекцию кирпичей, насчитывающую 8 882 экземпляра.