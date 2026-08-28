Мобилизация, здоровье, документы: повестка в военкомат, почему ее нельзя игнорировать

Мобилизация, здоровье, документы: повестка в военкомат, почему ее нельзя игнорироватьПовестка в военкомат для уточнения учётных данных в 2026 году — это часть стандартной процедуры военного учёта, направленная на актуализацию сведений, содержащихся в личном деле гражданина, состоящего на воинском учёте.