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Живая Кубань

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Мобилизация, здоровье, документы: повестка в военкомат, почему ее нельзя игнорировать

Мобилизация, здоровье, документы: повестка в военкомат, почему ее нельзя игнорировать

Мобилизация, здоровье, документы: повестка в военкомат, почему ее нельзя игнорироватьПовестка в военкомат для уточнения учётных данных в 2026 году — это часть стандартной процедуры военного учёта, направленная на актуализацию сведений, содержащихся в личном деле гражданина, состоящего на воинском учёте.

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