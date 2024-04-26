Священник Савченко: Покупка свечей в лавке — хороший способ поддержать церковь

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священник Русской православной церкви Николай Савченко объяснил, почему прихожанам запрещают приходить в церковь со своими свечами, — пишет Общественная Служба Новостей.
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