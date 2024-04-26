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Священник Савченко: Покупка свечей в лавке — хороший способ поддержать церковь

Священник Савченко: Покупка свечей в лавке — хороший способ поддержать церковь

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священник Русской православной церкви Николай Савченко объяснил, почему прихожанам запрещают приходить в церковь со своими свечами, — пишет Общественная Служба Новостей.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
В 1996 году Русская Православная церковь получила право беспошлинного ввоза спирта и табака. Доход от этого по боле, чем от торговли свечками будет! А ведь никто из патриархов за это не покаялся, не попросил прощения у народа, у прихожан, никто из них не осудил это деяние и не ушёл в отставку. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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