Священник Савченко: Покупка свечей в лавке — хороший способ поддержать церковь

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Виктор Александров

В 1996 году Русская Православная церковь получила право беспошлинного ввоза спирта и табака. Доход от этого по боле, чем от торговли свечками будет! А ведь никто из патриархов за это не покаялся, не попросил прощения у народа, у прихожан, никто из них не осудил это деяние и не ушёл в отставку. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.