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Очередной гол Шупо-Мотинга и ассист Мусиалы пяткой: смотрите видеообзор матча «Шальке» – «Бавария»

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Шальке» – «Бавария» (0:2). Счет в матче открыл Серж Гнабри на 38-й минуте, воспользовавшись голевой передачей пяткой от Джамала Мусиалы.

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