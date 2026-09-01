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Средства ПВО за 12 часов сбили 109 украинских дронов

Средства ПВО за 12 часов сбили 109 украинских дронов

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 109 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

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