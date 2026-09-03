Жуткие вещи в клетках: дело, из-за которого копам снились кошмары

Когда детективы впервые вошли в подвал старого пансионата и увидели жуткие вещи в клетках, никто из них ещё не знал, что эта картина будет преследовать их во сне долгие годы.
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