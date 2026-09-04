Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

438 подписчиков

Тихонов: партия Санчеса может потерять 2 млн избирателей из-за кризиса в Сеуте

Тихонов: партия Санчеса может потерять 2 млн избирателей из-за кризиса в Сеуте

Замдекана факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тихонов рассказал в эфире RTVI, к каким политическим последствиям для испанского правительства может привести миграционный кризис в СеутеПо всей Испании прошли массовые демонстрации в поддержку жителей города Сеута, который в конце июля столкнулся с наплывом нелегальных мигрантов из Марокко.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым