Тихонов: партия Санчеса может потерять 2 млн избирателей из-за кризиса в Сеуте

Замдекана факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тихонов рассказал в эфире RTVI, к каким политическим последствиям для испанского правительства может привести миграционный кризис в СеутеПо всей Испании прошли массовые демонстрации в поддержку жителей города Сеута, который в конце июля столкнулся с наплывом нелегальных мигрантов из Марокко.