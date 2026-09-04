Тихонов: партия Санчеса может потерять 2 млн избирателей из-за кризиса в Сеуте

Замдекана факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тихонов рассказал в эфире RTVI, к каким политическим последствиям для испанского правительства может привести миграционный кризис в СеутеПо всей Испании прошли массовые демонстрации в поддержку жителей города Сеута, который в конце июля столкнулся с наплывом нелегальных мигрантов из Марокко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура попро...
- АП В ХМАО подтвердил...
- Победа партии Кул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым