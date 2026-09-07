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Пятеро эстонских военных были ранены в ходе учебных стрельб

Пятеро эстонских военных были ранены в ходе учебных стрельб

Пятеро эстонских военнослужащих были ранены в результате несчастного случая в ходе учебных стрельб, заявил командир Скаутского батальона подполковник Мадис Кооза, 7 сентября сообщает пресс-служба сил обороны Эстонии.

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