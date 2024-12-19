Сравнение цен на топливо в Макеевке и Ростовской обл. (Куйбышево, граница с ДНР). Макеевка / РО (На сколько % дороже) • 95: 68,00 / 59,80 руб (13,71%) • 92: 60,00 / 54,80 руб (9,49%) • ДТ: 67,00 / 52,00 руб (28,85%:) • ГАЗ: 36,00 / 32,50 руб (10,77%:) Власти аргументируют разницу цен тем, что у нас практически не осталось нефтебаз и по этому всё топливо продаётся «с колёс».
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