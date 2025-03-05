IT-специалист Голованов: мошенники могут похитить деньги через портал «Госуслуги»

Злоумышленники могут пугать жертву кредитом Государственные сервисы в России хорошо защищены, и мошенники, например, не могут взять кредит на жертву, просто авторизовавшись в ее аккаунте на «Госуслугах», однако будут использовать его в сложных схемах для кражи денег, сообщил РИА Новости главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.