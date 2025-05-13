Увольнение с работы, уничтожение тиража детских книг. На Украине продолжают «чмырить» русскоязычных граждан

На Украине продолжают насаждать украинский язык, которому никак не удаётся прижиться. На почве русскоязычных песен, книг, общения в такси или магазине регулярно вспыхивают языковые скандалы, устраиваемые национально озабоченными «патриотами».
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