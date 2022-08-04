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РИА Новости: в Донецке нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшим командиром артдивизиона Ольгой Качурой

РИА Новости: в Донецке нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшим командиром артдивизиона Ольгой Качурой

В столице ДНР нанесен удар по драматическому театру, где проходит прощание с погибшим командиром артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой.

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