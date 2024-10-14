Новый кроссовер Voyah оказался на 15% дешевле, чем ожидалось

В Китае стартовали поставки паркетника Courage: самого компактного и доступного в гамме. Стартовую цену удалось снизить до 180 тысяч юаней (25,5 тысячи долларов), но в этом есть доля лукавства: дело в том, что упрощенные (и дешевые) машины будут выпущены ограниченным тиражом 3000 экземпляров.
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