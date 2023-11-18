Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

Директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов указал на снижение доли торговой значимости Европейского союза (ЕС) для России на фоне продолжающегося санкционного давления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии