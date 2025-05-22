«ФедералПресс»: РЦИС расширяет международное сотрудничество, несмотря на санкции

Заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Ирина Яковлева поделилась с «ФедералПресс» информацией о деятельности организации на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии