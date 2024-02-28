Из-за крупной аварии на водоводе в Армавире без воды остались жители как минимум шести микрорайонов

Из-за крупной аварии на водоводе в Армавире без воды остались жители как минимум шести микрорайоновНа магистральном водопроводе ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» накануне произошла крупная авария.
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