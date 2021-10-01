Школьные расстрелы как инструмент трансформации школ и вузов в лагеря строгого режима

Молодежная и идеологическая политика в России лучше не становится, а потому очередная бойня, устроенная отмороженным любителем колумбайнов, зараженного соответствующей «философией» отношения к людям как к биомусору, не заставила долго ждать.
Молодежная и идеологическая политика в России лучше не становится, а потому очередная бойня, устроенная отмороженным любителем колумбайнов, зараженного соответствующей «философией» отношения к людям как к биомусору, не заставила долго ждать.
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