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Школьные расстрелы как инструмент трансформации школ и вузов в лагеря строгого режима

Школьные расстрелы как инструмент трансформации школ и вузов в лагеря строгого режима

Молодежная и идеологическая политика в России лучше не становится, а потому очередная бойня, устроенная отмороженным любителем колумбайнов, зараженного соответствующей «философией» отношения к людям как к биомусору, не заставила долго ждать.

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