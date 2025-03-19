Губернатор Ямала Артюхов отметил рост добычи углеводородов в 2024 году

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что все основные экономические показатели по итогу 2024 года имеют позитивную динамику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Помощник экс-губернатора ХМАО Комаровой признан виновным в мошенничестве с субсидией
- Патриарх Кирилл и губернатор ХМАО обсудили перспективы распространения регионального опыта духовно-нравственного воспитания
- Губернатор ЯНАО объявил о начале проектирования нового аэровокзала в Ноябрьске совместно с «ЮТэйр»
Свежие комментарии