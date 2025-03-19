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Губернатор Ямала Артюхов отметил рост добычи углеводородов в 2024 году

Губернатор Ямала Артюхов отметил рост добычи углеводородов в 2024 году

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что все основные экономические показатели по итогу 2024 года имеют позитивную динамику.

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