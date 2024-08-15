Специалисты перечислили причины выпадения зубов у молодежи

По данным заведующей стоматологическим отделением клиники «Будь Здоров», Ирины Гузяевой, выпадение зубов у молодых людей может быть связано с неправильным питанием, высоким потреблением мягкой пищи, а также стрессом и хроническими заболеваниями.
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