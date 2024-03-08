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Мужчина заявил жене, что имеет право на половину ее зарплаты: реакция женщины его удивила

Мужчина заявил жене, что имеет право на половину ее зарплаты: реакция женщины его удивила

Джо Кэррол и Льюис прожили в браке счастливых 12 лет. Семья имела общий счет в банке, хотя долгое время зарабатывал только мужчина.

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Комментарии
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Владимир Байден
Под жопу курве наглой. Предварительно закрыв все счета сняв бабло, поодав дом и все что только можно.
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Не думаю, что муж жене отдельно оплачивал выполняемые ею работы по дому и уходу/воспитанию детей ведь у них на все это был общий счет в банке. И даже если дети выросли многие обязанности в семье скорее всего так и остались на женских плечах... Женщина же не машина, у неё есть определённые потребности, в конце концов какие-то задумки/ мечты, на  выполнение которых муж был не в состоянии заработать. Вот  она,став немного посвободней, и решила на всё это заработать сама, а муж похоже тоже решил заработать, но уже на ней... Нормально, да? Ну тогда взял бы и поработал по дому, пока жена на работе...
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3 час.

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