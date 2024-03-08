Мужчина заявил жене, что имеет право на половину ее зарплаты: реакция женщины его удивила

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Не думаю, что муж жене отдельно оплачивал выполняемые ею работы по дому и уходу/воспитанию детей ведь у них на все это был общий счет в банке. И даже если дети выросли многие обязанности в семье скорее всего так и остались на женских плечах... Женщина же не машина, у неё есть определённые потребности, в конце концов какие-то задумки/ мечты, на выполнение которых муж был не в состоянии заработать. Вот она,став немного посвободней, и решила на всё это заработать сама, а муж похоже тоже решил заработать, но уже на ней... Нормально, да? Ну тогда взял бы и поработал по дому, пока жена на работе...