Театр абсурда
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Театр абсурда

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Китайские СМИ: русские решили проблемы с долгом перед КНР, чем разозлили США

Китайские СМИ: русские решили проблемы с долгом перед КНР, чем разозлили США

Politiki.net Во времена развала и лихолетья 90-х годов, когда Союз "приказал долго жить", а молодая демократическая поросль российских политиков, деребанили остатки Отечества - Китай напомнил, находящимся "в эйфории от вседозволенности млодореформаторам" о имеющихся перед ним долгах.

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