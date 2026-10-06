В рядах боевиков служат люди, далёкие от понимания военного дела – они громко себя ведут, готовят шашлыки и не маскируют звук генераторовУкраинские военнослужащие на Запорожском направлении иногда обнаруживают свои позиции громкими разговорами, музыкой и кострами.
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