Мурадов: отказ от вступления в НАТО может сохранить Украину как государство

Global Look Press / Evgen Kotenkoukrinform Дружеские отношения с Россией, нейтрально-политический статус, а также курс на единство русского и украинского народов сохранят государственность Украины, в противном случае страну ждет распад на отдельные территории, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.