НОАК начала учения с боевой стрельбой в районах, граничащих с Мьянмой

Гуанчжоу, 27 августа /Синьхуа/ -- Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ начала совместные учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил на китайской стороне китайско-мьянманской границы.
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