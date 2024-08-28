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Китай

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НОАК начала учения с боевой стрельбой в районах, граничащих с Мьянмой

Гуанчжоу, 27 августа /Синьхуа/ -- Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ начала совместные учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил на китайской стороне китайско-мьянманской границы.

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