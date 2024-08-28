Россиянам объяснили, какие продукты помогут снять приступ мигрени

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Для облегчения мигрени необходимо соблюдать правильный режим питания, увеличивать потребление жидкости, а также добавлять в рацион овощи и продукты, богатые магнием и жирными кислотами Омега-3.
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