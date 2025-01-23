В Хабаровском крае Россельхознадзор нашел нарушения у рыбопромышленников

Сотрудниками Приморского межрегионального управления Россельхознадзора было установлено, что предприятие нарушило требования при оформлении производственных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).
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